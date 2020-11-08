شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "النصر للمطروقات" تقرر تعيين أشرف عبد السلام رئيسا تنفيذيا للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المطروقات، برئاسة المهندس محمد السعداوى، تعيين المهندس أشرف عبد السلام عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة، كما قررت تعيين الدكتور محمد أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة غير متفرغ للشركة، وتعيين كلا من سامى محمد عفيفى، وحاتم محمد فهمى عضوين بمجلس الإدارة مع تعديل النظام الاساسى للشركة وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية.

كما وافقت الجمعية على استمرار الشركة رغم تخطى الخسائر أكثر من نصف راس المال وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 العام نظرا لوجود فرص كبيرة لدى الشركة للنمو وتجاوز الخسائر، حيث نجحت الشركة فى تجاوز خسائرها السنوية، فيما بلغت خسائرها المرحلة لنحو 289 مليون جنيه.

وناقشت الجمعية العامة العادية القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالى 2019-2020، حيث نجحت الشركة فى تحقيق ربحية بالرغم من جائحة كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى والمحلى وذلك للعام المالى الثانى على التوالي.