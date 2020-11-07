شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مجلس إدارة جديد لـ"الهندسية للسيارات" التابعة لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الهندسية للسيارات، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الهندسية للسيارات وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية.

وناقشت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2019-2020 ووافقت على استمرار الشركة رغم تخطى الخسائر أكثر من نصف رأس المال وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 العام نظرا لوجود فرص كبيرة لدى الشركة للنمو وتجاوز الخسائر من خلال مشروع تصنيع اتوبيسات وسيارات تقليدية وتطوير مصانعها.

وتقرر تعيين الدكتور سامح متولى رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة الهندسية للسيارات وتعيين وفا فايز عضوا منتدبا تنفيذيا مع تعيين كلا من محمد شاهين، وخالد شديد عضوين بمجلس الإدارة.