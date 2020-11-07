شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكندا يتصدران قائمة أكبر 10 دول مصدرة لمواد البناء فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت 10 دول على أكبر الصادرات من قطاع مواد البناء بقيمة مليار و686 مليون دولار فى 9 أشهر، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى 2020، وذلك وفقا للتقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى مقدمة الدول التى زادت إليها الصادرات المصرية من مواد البناء بقيمة 1.7 مليون دولار بنمو بلغ 83% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019، ويليها كندا وبلغت 524 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 299 مليون دولار، والسعودية 234 مليون دولار، وأستراليا 162 مليون دولار.

كما احتلت المرتبة السادسة من قائمة أعلى الدول المستوردة لمواد البناء المصرية تركيا بقيمة 119 مليون دولار، وليبيا 107 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة الهند بقيمة 81 مليون دولار، كما تضمنت المرتبة التاسعة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 80 مليون دولار، واحتلت إسبانيا ذيل القائمة بصادرات بلغت 78 مليون دولار خلال 9 أشهر.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، فى مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6% كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار فى مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وتابع التقرير، أن هناك قطاعات شهدت تراجعا فى صادراتها وجاء فى مقدمتها الحديد والصلب، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019، وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء أن الكثير من القطاعات التى شهدت انخفاضا جاءت بسبب العراقيل التى تواجهها فى صناعتها وأبرزها ارتفاع سعر الغاز الذى أفقد المنتجات المصرية قدرتها على المنافسة فى الخارج.