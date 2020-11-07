شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية تعلن تعيين عيد مهلل رئيسا تنفيذيا لشركة السبائك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السبائك الحديدية، برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعيات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين المهندس عيد مهلل رئيسا تنفيذيا لشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان.

وناقشت الجمعية العامة للشركة القوائم المالية للعام المالى 2019-2020 وأسباب تحول الشركة من الربحية العام المالى 2018-2019 إلى الخسارة العام المالى الماضى، حيث أرجعت الشركة ذلك لانخفاض سعر المعدن عالميا، وتعرض الشركة لبعض المشكلات القانونية التي تم التغلب عليها في تصدير المعدن، بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالشركات المنافسة ومما زاد من تكافة المنتج ولا سيما ان الشركة تعتمد على الكهرباء بشكل كبير في الإنتاج.

وقررت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الاساسى للشركة وإعادة تشكيل مجلس إدارتها وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية وتم تعيين الدكتور محمود نصر رئيس مجلس إدارة غير متفرع ، و المهندس عيد مهلل رئيسا تنفيذيا لشركة المصرية للسبائك الحديدية ، وعمرو محمد خطاب ومحمد نبيل حسين عضوين بمجلس الإدارة.