شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً "جو بايدن" الرئيس الـ46 للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة رسمياً، وذلك بعد الإطاحة بمرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب".



يأتي ذلك بعد فوز "بايدن" بنحو 290 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وذلك بعد أن جاءت نتائج فرز ولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا".



وفي أول ردة فعل له على هذه الأنباء، صرح "بايدن" بأن أمامه عمل شاق ويعد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين سواء من صوتوا لصالحه أو ضده.



وأضاف بأنه سيحافظ على الثقة التي وضعها الأمريكيون في شخصه وفي إدارته، كما أعرب عن فخره بقيادة الولايات المتحدة.



على الجانب الآخر، قال "دونالد ترامب" – المنتهية ولايته – إن الانتخابات لم تحسم، وأن حملته الانتخابية تنوي اللجوء للقضاء الأمريكي.