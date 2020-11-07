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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أطلقت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية آلية ضمان المشاريع ذات الصلة بجائحة (كوفيد 19)، من خلال برنامج مبتكر يوفر ملياري دولار لدعم القطاع الخاص، فيما ستتولى المؤسسة والبنك الإسلامي تنفيذ الآلية بهدف دعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجذب الاستثمارات عبر الحدود.

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