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كما أسفرت الجولات التفتيشية التي روعي فيها التركيز على الأنشطة المستهدفة بالتوطين كافة عن توجيه 21 انذارا للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 35 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية ضبطتها فرق التفتيش التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الماضي من خلال تنفيذها 104 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية في محافظات المزاحمية والقويعية والرويضة والرين والدوادمي ومركزي مرات والسيح.كما أسفرت الجولات التفتيشية التي روعي فيها التركيز على الأنشطة المستهدفة بالتوطين كافة عن توجيه 21 انذارا للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.

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