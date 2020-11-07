شكرا لقرائتكم خبر 6723 صكا نتاج أول فرز لمخطط سكني للقطاع الخاص بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» عن فرز أول مخطط سكني للقطاع الخاص، بمدينة الرياض، على مساحة إجمالية تبلغ 5.8 ملايين م2، لعدد 6723 صكا، لمصلحة مشروع «بوابة الشرق»، ضمن المخططات السكنية التي تأتي بالشراكة مع وزارة الإسكان.

وبين مركز «إتمام»، أن خدمة فرز المخططات السكنية تعد أحدث خدمة أطلقت أخيرا لتنضم خدمات المركز للقطاع العقاري، بالتعاون مع وزارة العدل، والتي يسعى المركز لتحقيق التكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع عبر توفيرها تحت مظلة منصته الالكترونية لخدمة المطورين العقاريين.

ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا، ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

يذكر أن هذه الخطوة تجسد عمق الشراكة والبعد الاستراتيجي بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري ممثلة بمركز إتمام والقطاع الخاص من خلال توفير جميع الخدمات التي تسهم في نمو قطاع التطوير العقاري وتسهيل إجراءاته وتسريع وتيرة العمل والإنجاز فيه، وتوفير جميع السبل التي تضمن تحقيق الهدف الأسمى بتوفير مسكن ملائم بجودة عالية وأسلوب حياة مثالي للمواطنين.

فرز أول مخطط تمتد رئاستها حتى نهاية 2021 سكني للقطاع الخاص