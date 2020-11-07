شكرا لقرائتكم خبر 6723 صكا نتاج أول فرز لمخطط سكني للقطاع الخاص بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين مركز «إتمام»، أن خدمة فرز المخططات السكنية تعد أحدث خدمة أطلقت أخيرا لتنضم خدمات المركز للقطاع العقاري، بالتعاون مع وزارة العدل، والتي يسعى المركز لتحقيق التكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع عبر توفيرها تحت مظلة منصته الالكترونية لخدمة المطورين العقاريين.ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا، ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.
يذكر أن هذه الخطوة تجسد عمق الشراكة والبعد الاستراتيجي بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري ممثلة بمركز إتمام والقطاع الخاص من خلال توفير جميع الخدمات التي تسهم في نمو قطاع التطوير العقاري وتسهيل إجراءاته وتسريع وتيرة العمل والإنجاز فيه، وتوفير جميع السبل التي تضمن تحقيق الهدف الأسمى بتوفير مسكن ملائم بجودة عالية وأسلوب حياة مثالي للمواطنين.
فرز أول مخطط تمتد رئاستها حتى نهاية 2021 سكني للقطاع الخاص
- الموقع مدينة الرياض
- المساحة 5,833,835 م2
- عدد 6723 صكا
- لمصلحة مشروع بوابة الشرق
كانت هذه تفاصيل خبر 6723 صكا نتاج أول فرز لمخطط سكني للقطاع الخاص بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.