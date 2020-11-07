شكرا لقرائتكم خبر تمديد رئاسة السعودية لمجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تأجيل انتخابات المعهد، كما وافق مجلس إدارة المعهد على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي حتى نهاية 2021م.

جاء ذلك خلال ترؤس القصبي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد التي عقدت افتراضيا بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و3 دول أخرى بعضوية مراقب، بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.

وشاركت السعودية في الاجتماع بوفد ترأسه نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر، وناقش الاجتماع مواضيع عدة مهمة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها بالمعهد أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حاليا، وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021.

كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد وهي اليمن وتشاد وبنجلادش. إلى جانب ذلك، أقر المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمعهد الإسلامي للفترة 2021 - 2030م، وتقرير المدقق المالي الخارجي (2019) وموازنة عام 2021م، وحصة مساهمات الدول للعام نفسه.

يذكرأن المملكة تم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة (2018- 2020)، وبهذا القرار فستمتد رئاسة المملكة للمجلس حتى نهاية العام المقبل 2021.

رئاسة السعودية لمجلس إدارة (SMIIC)