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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 12 ألف مستخدم جديد لبوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد خلال أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد زوار البوابة ذاتها أكثر من 600 ألف زائر خلال نفس الشهر.

ودعت المؤسسة جميع المسجلين إلى الاستفادة من خدماتها الالكترونية عبر بوابة المؤسسة أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية، لإنجاز معاملاتهم وخدماتهم بشكل الكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة أحد مراكز الخدمة حول المملكة.

واستعرضت «التقاعد» إحصاءاتها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أشارت إلى أن عدد تعاريف المعاش التقاعدي التي تمت طباعتها عبر موقع المؤسسة الالكتروني بلغ أكثر من 107 آلاف تعريف، فيما بلغ عدد بطاقات التقاعد الالكترونية التي أصدرت أكثر من 14 ألف بطاقة، كما حمل أكثر من 12 ألف جهاز تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية عبر متاجر الأجهزة المختلفة خلال الفترة ذاتها.