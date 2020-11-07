أخبار الاقتصاد اليوم.. ستاندرد آند بورز تبقى على تصنيف مصر الائتمانى ونظرة مستقرة للاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 7-11-2020 ، العديد من التصريحات الاقتصادية المهمة من أبرزها قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية.

«ستاندرد آند بورز» تبقى على تصنيف مصر الائتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

أوضح أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام ٢٠٢٠، يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.

انطلاق قمة تكنى 2020 للشركات الناشئة بحضور وزير الاتصالات والسفير السويدي

انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة السادسة من قمة التكنولوجيا و الاتصالات وريادة الأعمال"تكني 2020" بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السويدي لدى جمهورية مصر العربية يان تيسليف.

وتعقد برعاية ََوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، وسيشارك بها 250 متحدثًا يمثلون 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.

وتناقش القمة التى تعقد من 7 إلى 9 نوفمبر على مدار أيامها الثلاث 9 محاور رئيسة هى: تكنولوجيا المعمار والاستثمار العقارى، الألعاب الإلكترونية، التكنولوجيا الرياضية، الاستدامة والبيئة، تكنولوجيا التسويق والإعلام، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، برنامج تدريب المستثمرين، أكاديمية الشركات الناشئة.

هالة السعيد: حملة ابدأ مستقبلك تهدف لتنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بمعهد التبين للدراسات المعدنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى من خلال نادى ريادة الأعمال بالمعهد، بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن فريد مدير نادي ريادة الأعمال بالمعهد، والدكتور وائل عبدالكريم متخصص فى ريادة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق الحملة بمعهد التبين ومؤخرًا في أكاديمية الشروق جاء استكمالًا لنشاط الحملة بجامعات مصر المختلفة، ومتابعةً لسلسلة "أبدأ مستقبلك" بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وأشارت السعيد إلي أن حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقها مشروع رواد 2030 ويتابع العمل بها تهدف فى الأساس إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، متابعه أن برنامج الحملة يهدف إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للطلاب، وذلك لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادى وبناء فريق العمل وحل المشاكل وتوليد الأفكار وبناء الثقة في الذات والقدرات.

التصديرى للبناء: 438 مليون دولار صاردات الحديد بـ9 أشهر وارتفاع الغاز سبب التراجع

شهدت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 تراجعا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات بنحو 438 مليون دولار، وتصدر مصر حديد صلب لأكثر من 70 دولة حول العالم وفقا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، وتتصدر السعودية أكثر 5 دول صادرات للحديد المصرى إلى أسواقها بقيمة 153 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها.

ويليها وفقا للتقرير الشهرى لصادرات المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه، أسبانيا بقيمة 40 مليون دولار، وجاءت فى المرتبة الثالثة إيطاليا 30 مليون دولار، بالاضافة إلى كينيا 30 مليون دولار، واحتلت السودان المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت نحو 23 مليون دولار.

وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء قائلا إن ارتفاع سعر الغاز على صناعة الحديد والصلب أثرت على حجم الصادرات منه خلال الفترة المشار اليها من يناير حتى سبتمبر من العام الجارى، حيث أن سعر الغاز المرتفع يرفع من قيمة المنتج فى سعره النهائى ويقلل من تنافسيته أمام منتجات الدول الأخرى فى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن سعر الغاز والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يصل إلى ضعف السعر العالمى للغاز فى كافة الدول.

وزير الاتصالات: 1.9 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال عامين

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد نموا سريعا فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث استطاعت مصر رغم ظروف جائحة كورونا الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالى على مركزها الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة، واحتلت المركز الثانى في حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في 6 محافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الابداع، كما أنه من المقرر افتتاح اثنين آخرين في القاهرة خلال العام المقبل وهم مركز قصر السلطان حسين كامل ومركز آخر قريب من جامعة القاهرة، فيما يتم السعى نحو انشاء مراكز أخرى في الإسكندرية وطنطا والزقازيق والاسماعيلية.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر "تكني سميت" الذي يعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 7-9 نوفمبر الجارى بمكتبة الأسكندرية.