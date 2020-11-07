شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تعيد تشكيل مجلس إدارة النصر للسيارات وفقا لتعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للسيارات، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للسيارات وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية.

وناقشت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2019-2020 ، ووافقت على استمرار الشركة رغم تخطى الخسائر أكثر من نصف راس المال وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 العام، نظرا لوجود فرص كبيرة لدى الشركة للنمو وتجاوز الخسائر من خلال مشروع تصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية.

وتقرر تعيين الدكتور نبيل محمد فتحى رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النصر للسيارات، وتعيين هاني محمد الخولى عضوا منتدبا تنفيذيا، بالإضافة لتعيين كل من خالد شديد، وأسامة محمد أبو السعود عضوين بمجلس إدارة الشركة.