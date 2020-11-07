شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 7-11-2020 تشهد استقرارا، مشيرة إلى أن المشروعات الجديدة التي تسعي الدولة لتنفيذها في مجال زيادة الإنتاجية في المواشي والتربية الحيوانية ستساعد على توفير كميات كبيرة من اللحوم وهو ما سيلبي احتياجات السوق.

وسجلت اللحوم الكندوز 110-130جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أطلقت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والاسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.