شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 39.45 دولار لبرميل برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.45 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة منخفضا بمقدار 1.48 دولار أو ما يوازي 3.62% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37.14 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.65 دولار، أو ما يعادل 4.25%.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا نتيجة تنامي مخاوف المستثمرين من ضعف الطلب علي الوقود وذلك علي خلفية زيادة اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتوسع في عمليات الإغلاق الجزئى وفرض قيود اكثر صرامة في عدد من الدول خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، إعادة مليوني برميل يوميا من الإمدادات في يناير، بالنظر إلى انخفاض الطلب جراء إجراءات العزل العام الجديدة المرتبطة بكوفيد-19 وفقا لرويترز.

وتلقت السوق بعض الدعم، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن معظم الانخفاض يُعزى إلى توقف الإنتاج مع اجتياح إعصار آخر لمنطقة خليج المكسيك.