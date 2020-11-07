شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار مواد البناء بالسوق المحلى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7-11-2020 بحسب شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وجاءت الأسعار كالتالي:- سعر الحديد بالمصنع 9500 - 10000جنيه للطن. سعر الحديد للمستهلك 9700 -10200 جنيه للطن. سعر الأسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن. سعر الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. سعر الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن . سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه. سعر الطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أسعار مواد البناء بالسوق المحلى اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.