شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 7-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 7-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.25 ريال سعودى. وصعدت أسعار الذهب في نطاق محدود، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب. ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24 بنحو 235.25 ريال بما يعادل 62.73 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 215.65 ريال بما يعادل 57.50 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 205.85 ريال بما يعادل 54.89 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 176.44 ريال بما يعادل 47.05 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 137.23 ريال بما يعادل 36.59 $ سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 117.63 ريال بما يعادل 31.36 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,316 ريال بما يعادل 1,951 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,647 ريال بما يعادل 439.10 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 235,254 ريال بما يعادل 62,727 $

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 7-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.