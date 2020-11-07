شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديري لمواد البناء": 4.5 مليار دولار قيمة صادرات القطاع خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 4.518 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، كما زادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء إلى نمو صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 76% خلال الفترة من "يناير-سبتمبر 2020" لتبلغ 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 14% لتسجل 211 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار.

ونمت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات و الأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 191 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار بنمو 48%، والمواسير بنسبة 39% لتبلغ 6 ملايين دولار مقارنة بنحو 4 ملايين دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 27% لتسجل ما قيمته 91 مليون دولار مقارنة بنحو 125 مليون دولار، و الحديد الصلب والصب بنحو 18% لتبلغ 438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 242 مليون دولار في مقابل 306 ملايين دولار بتراجع 21%.

وهبطت صادرات مصر من نحاس ومصنوعاته خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنحو 17% لتسجل 114 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 17% لتبلغ 18 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنحو 13% لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار، والأسمنت بنحو 8% لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 123 مليون دولار، و الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 8% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 416 مليون دولار، ومواد بناء أخرى بنسبة 28% لتحقق 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار.

واستحوذت 10 دول على 75.6% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 514ر3 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020"في مقابل 2.473 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 38%.

وأوضح التقرير أن الإمارات تعد أكبر مستوردي منتجات القطاع مستحوذة على 38.3% من إجمالي صادراته، بقيمة 1.731 مليار دولار في مقابل 945 مليون دولار بنمو 83%.

ونمت صادرات مصر من مواد البناء لكندا خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020" لتبلغ 524 مليون دولار في مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 12%، وإيطاليا بنسبة 3% لتبلغ 299 مليون دولار في مقابل 289 مليون دولار.

وصعدت صادرات مواد البناء المصرية لتركيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 55% لتسجل 119 مليون دولار في مقابل 77 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى أستراليا بنسبة لتبلغ 162 مليون دولار في مقابل 3 ملايين دولار، وللهند بنسبة 43% لتسجل 81 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار.

وهبطت صادرات مواد البناء المصرية إلى أمريكا بنسبة 32% لتبلغ 80 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020" في مقابل 118 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وإلى السعودية بنسبة 7% لتبلغ 234 مليون دولار في مقابل 250 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 38% لتبلغ 107 ملايين دولار في مقابل 174 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة 16% لتسجل 78 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار.