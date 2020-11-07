شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض سعر الكوسة لتسجل 2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 7-11- 2020 استقرارا فى معظم مع انخفاض بعضها، بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، حيث انخفضت أسعار الكوسة لتسجل 2.5 جنيه للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو.
وسجلت أسعار الطماطم 3-7 جنيهات، والبطاطس 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، و الملوخية 2-4 جنيهات، الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار البسلة 10-14 جنيها للكيلو.
وسجل الخيار البلدى 1.75- 2.75 جنيها، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، والباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيهات، والباذنجان عروس أسود من 2.5 - 3 جنيهات.
واستقر سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، والبصل الأحمر يترواح بين 5 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 5-6.5 جنيه، وسجل سعر الفلفل ألوان 17- 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.
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