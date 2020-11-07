شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية لدعم جهود التحول الرقمى للأداء الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات عن إطلاق مبادرة "بناة مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء، جاء ذلك خلال عرض فيديو بالجلسة الافتتاحية لقمة تكني في مكتبة الإسكندرية بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت.

وتهدف مبادرة بناة مصر الرقمية لكشف كفاءات متخصصة يُمكن لها أن تنهض وتثري صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وجاء خلال الفيديو، أن المبادرة يتم من خلالها تمكين الكفاءات والطلاب بمجموعة من المهارات المتكاملة والتي تشمل المهارات التقنية والعملية واللغوية والشخصية؛ بما يساهم في سد الفجوات المهنية، ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية، والتأكد من توافر الخبرات التي تتطلبها الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويحصل خريج مبادرة "بناة مصر الرقمية" على درجة الماجستير فى العلم الذي سيخصص فيه، وسيبدأ تنفيذها في فبراير المقبل وتهدف إلى تدريب ألف من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات لمدة عام يحصل المتدرب بمقتضاها على درجة الماجستير في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حزمة من المهارات المتقدمة والضرورية لإدارة المشروعات، فضلا عن توفير إقامة كاملة للدارسين بمبادرة بناة مصر الرقمية لتقليل مدة الدراسة وسرعة التخرج والالتحاق بسوق العمل.