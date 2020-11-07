شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر الثانية بصفقات الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته خلال فعاليات النسخة السادسة من قمة تكني 2020 التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحتل المركز الثاني من حيث حجم صفقات الشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآلي بعدد الشركات التي يتم إنشائها في هذا الاتجاه وهو ما يدفعنا إلى الاهتمام والعمل أكثر للحفاظ على المركز وتوسيع قدرات الشباب.

وأشار الوزير إلى زيادة عدد المتدربين من الشباب من خلال مبادرات وبرامج الوزارة من 4 آلاف مترب إلى 115 شاب و شابة في 2020 بتكلفة 400 مليون جنيه.

وتعقد برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، ويشارك بها 250 متحدثًا يمثلون 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.

وتناقش القمة التى تعقد من 7 إلى 9 نوفمبر على مدار أيامها الثلاث 9 محاور رئيسة هى: تكنولوجيا المعمار والاستثمار العقارى، الألعاب الإلكترونية، التكنولوجيا الرياضية، الاستدامة والبيئة، تكنولوجيا التسويق والإعلام، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، برنامج تدريب المستثمرين، أكاديمية الشركات الناشئة.

وتستقبل القمة نحو 10 آلاف زائر من رواد الأعمال الشباب في مصر نصفهم يشارك بشكل افتراضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الشركات الناشئة التي أمامها فرصة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال.