شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم السبت 7 -11-2020 والتي جاءت كالتالي:- الكوسة 2.5 - 5 جنيهات. البسلة 10-14 جنيها. الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. البطاطس 1.5- 2.5 جنيه. الملوخية 2-3 جنيهات . الطماطم 2.5-6.5 جنيه. الجزر 3 - 5 جنيهات. الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه. الخيار الصوب 3-5 جنيهات . البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض 5-6.5 جنيه. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات . الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات . الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه. البطاطا 1.5 - 2 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.