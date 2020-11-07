شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. أسعار حديد التسليح 9700 -10200 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم السبت 7-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى وذلك وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف أن جميع انواع الخامات وخاصة التي يتم تصنيعها في مصر ومنها حديد التسليح والأسمنت بكافة أنواعه، والسيراميك تتمتع باستقرار في السعر وذلك بفضل الزيادة الإنتاجية التي شهدتها مصر في هذه الصناعات من خلال ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة وهو ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق المحلى واستقرار أسعار هذه المنتجات.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الحديد 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.