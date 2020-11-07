تعرف على قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 7-11-2020 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنته شعبة القصابين.. وجاءت أسعار اللحوم كالتالي:- اللحوم الكندوز 110-130 جنيها. اللحوم الضأن 120-140 جنيها. اللحم الجملي 90-100 جنيه. اللحم المفروم العادي 110-125جنيها. البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها. الكبدة الكندوز 110-140 جنيها. السجق 110-140 جنيها. البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها. الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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