شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للبناء: 438 مليون دولار صاردات الحديد بـ9 أشهر وارتفاع الغاز سبب التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 تراجعا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات بنحو 438 مليون دولار، وتصدر مصر حديد صلب لأكثر من 70 دولة حول العالم وفقا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، وتتصدر السعودية أكثر 5 دول صادرات للحديد المصرى إلى أسواقها بقيمة 153 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها.

ويليها وفقا للتقرير الشهرى لصادرات المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه، أسبانيا بقيمة 40 مليون دولار، وجاءت فى المرتبة الثالثة إيطاليا 30 مليون دولار، بالاضافة إلى كينيا 30 مليون دولار، واحتلت السودان المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت نحو 23 مليون دولار.

وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء قائلا إن ارتفاع سعر الغاز على صناعة الحديد والصلب أثرت على حجم الصادرات منه خلال الفترة المشار اليها من يناير حتى سبتمبر من العام الجارى، حيث أن سعر الغاز المرتفع يرفع من قيمة المنتج فى سعره النهائى ويقلل من تنافسيته أمام منتجات الدول الأخرى فى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن سعر الغاز والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يصل إلى ضعف السعر العالمى للغاز فى كافة الدول.

وأضاف نعمان لـ"الخليج 365"، إن السعر العادل للغاز لابد أن لا يزيد عن 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع مصانع الحديد والصلب العمل بكامل طاقتها الانتاجية ومنافسة مثيلتها من الدول الأخرى، وزيادة حصيلة عوائد التصدير من منتج الحديد والصلب وغيرها من منتجات مواد البناء المتضررة من ارتفاع سعر الغاز على صناعتها .

وأوضح، إن جميع المصنعين فى انتظار قرار تسعير الغاز من لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الطلبات التى رفعتها المنشآت الصناعية بضرورة تخفيض سعر الطاقة للقدرة على تنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة التصدير.