شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات الإسكان بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وحدات الإسكان الاجتماعي بحى الأندلس، بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على جاهزية الموقع، وتسليم الوحدات للحاجزين كاملة للمرافق، وذلك بحضور المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن حى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، يضم 11380 وحدة سكنية (569 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بجانب أعمال المرافق (مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي)، وتم تسليم ٤٦٧ وحدة لحاجزيها كاملة المرافق، وجار الانتهاء من أعمال تشطيب الوحدات التى بدأ تنفيذها فى بداية عام 2019، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 2021/6/30.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ عدد من الخدمات داخل حى الأندلس لخدمة سكان المشروع، حيث يجري تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى، ومدرسة للتعليم الثانوي، و4 حضانات، و3 مولات تجارية، ومركزين طبيين.