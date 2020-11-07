شكرا لقرائتكم خبر عن قمة "تكنى 2020" تجمع الشباب والمستثمرين والمسؤولين بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت بمكتبة الإسكندرية فعاليات النسخة السادسة من قمة الاتصالات والتكنولوجيا وريادة الأعمال "تكني 2020" بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت والسفير السويدي بالقاهرة.

وفي كلمته خلال الافتتاح أشاد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأداء الحكومة المصرية خاصة وزارة الاتصالات في الفترة التي شهد فيها العالم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتأثر الاقتصاد المصري، لكن الحكومة استطاعت الوقوف على قدميها مجددا.

وأوضح خليل خلال كلمته بقمة تكني بحضور وزير الاتصالات في مكتبة الإسكندرية، أن وزارة الاتصالات قدمت الدعم الفني للأسر المصرية من خلال خدمة البيع الاونلاين والألعاب الإلكترونية والتعليم عن بعد وخدمات تكنولوجية أخرى استطاعت الحكومة أن توفرها للبيوت المصرية خلال فترة كورونا.

وأكد خليل أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال تكاتف الحكومة، واستطاعت قمة تكني اول قمة يجتمع فيها الشباب والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والتنفيذين داخل مكتبة الإسكندرية، في حين أن دول العالم تشهد إغلاق جزئي وأخرى حظر كامل، ونحن نبحث مستقبل التكنولوجيا في مصر.