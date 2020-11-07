شكرا لقرائتكم خبر عن 533.8 ألف مركبة تم ترخيصها والتأمين عليها فى مصر خلال شهر أكتوبر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف آخر تقرير صادر عن مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها فى شهر أكتوبر 2020.

وأكد التقارير أن إجمالي عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها بجميع وحدات مرور في مصر التى يبلغ عددها 198 وحدة مرور، بلغت 533 ألفا و868 مركبة - كانت فى الشهر السابق قد بلغت 526ألفا و11مركبة- من بينهم 45 ألف و114 مركبة "زيرو" و3051 مركبة جمرك و358 مركبه هيئة دبلوماسية.

وأورد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التي تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها قد بلغت 20 ألف و391 سيارة ملاكى، و16 ألف و860 دراجة، و3 آلاف و837 أجرة دراجة نارية و2708سيارة نقل، و472 أتوبيسا خاصا، و72 أتوبيسا سياحياـ و55 سيارة رحلات.

وأورد التقرير أيضا أن عدد المركبات الزيرو والمستعملة، التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 68مركبة، و423 ألف و766 مركبة تستخدم البنزين، و6آلاف و751 مركبة تستخدم البنزين /غاز، و95الف و751 مركبة تستخدم السولار، و25 مركبه تستخدم الغاز الطبيعي.

وأكدت الأرقام أن عدد السيارات المركبات من طراز 2019، حيث بلغت 3023 مركبة أما من طراز 2020، وبلغت 22ألف 328 مركبة، أما المركبات من طراز 2021، فقد بلغت 19ألف 763 مركبة.

كما أكدت التقارير أنه للشهر الثانى على التوالى لم تظهر أى مركبة من موديل 2018، وهذا يؤكد أن مخزون 2018 قد انتهى تماما بينما المركبات من طراز 2019 التى تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها بلغت 3023 مركبه من بينها 253 سيارة ملاكى و2403 دراجة نارية و67 نقل و3 سيارات أتوبيس خاص، و5 سيارات أتوبيس عام بينما المركبات من طراز 2020 فقد بلغت عددها 22الف و328 مركبه من بينها 3999سيارة ملاكى و13 الف 663 دراجة نارية وو486 نقل و226 أتوبيس خاص و42 مقطورة أما المركبات موديل 2021 فقد بلغت 19الف 763 من بينها 16 ألف 139 سيارة ملاكى و794 دراجة نارية و2155 نقل و243 اتوبيس خاص.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر سبتمبر 2020، حيث أكدت التقارير أن إجمالي عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجباري، وتم ترخيصها قد بلغت 617الف 868 مركبة - كانت فى أغسطس بلغت 526 ألف 745مركبة- من بينهم 48ألف170 مركبة "زيرو" و2116 مركبة جمرك و308 مركبه هيئة دبلوماسية.