شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت 7-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 7-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.31 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس.

كما تراجعت في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 2% على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8%.

وجاء هذا عقب ارتفاع 4.2% على أساس شهري وصعود 4.4% على أساس سنوي في أغسطس.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء .

18.63 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.31 جنيه للشراء .

18.66 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.31 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.43 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.60 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.28 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.