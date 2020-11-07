شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو للمستهلك بـ 23 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 7-11-2020 وفقا لما أكدته الشعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، وأن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، مشيرا إلي أن تفاوت الأسعار يأتى بحسب المنطقة.

والجدير بالذكر أن سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة كشف عن مقترحا تقدمت الشعبة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بضم الإنتاج قطاع الدواجن والطيور الحية إلى البورصة السلعية المصرية وذلك لتحقيق استقرار وثبات السوق الأسعار فى السوق المحلى وضمان حقوق التجار والمنتجين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إنه تم تقديم مقترح من الشعبة وعدد من المنتجين إلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية بضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بسبب عدم القدرة على عودة بورصة الدواجن الرئيسية للعمل مرة أخرى.