شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 7-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 7-11-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر الدولار مقابل العديد من العملات أمس الجمعة، لكن متعاملين يقولون إنه من المرجح أن يتكبد المزيد من الخسائر إذ تبدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل الآمال في تحفيز كبير لدعم الاقتصاد في أي وقت قريب.

ويراهن المستثمرون على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح الرئيس القادم لكن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مما سيجعل من الصعب على الديمقراطيين تمرير حزمة إنفاق مالي أكبر مما كانوا يسعون إليه.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع .