شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة تكنى 2020 للشركات الناشئة بحضور وزير الاتصالات والسفير السويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة السادسة من قمة التكنولوجيا و الاتصالات وريادة الأعمال"تكني 2020" بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السويدي لدى جمهورية مصر العربية يان تيسليف.

وتعقد برعاية ََوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، وسيشارك بها 250 متحدثًا يمثلون 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.

وتناقش القمة التى تعقد من 7 إلى 9 نوفمبر على مدار أيامها الثلاث 9 محاور رئيسة هى: تكنولوجيا المعمار والاستثمار العقارى، الألعاب الإلكترونية، التكنولوجيا الرياضية، الاستدامة والبيئة، تكنولوجيا التسويق والإعلام، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، برنامج تدريب المستثمرين، أكاديمية الشركات الناشئة.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة نحو 10 آلاف زائر من رواد الأعمال الشباب في مصر نصفهم يشارك بشكل افتراضي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الشركات الناشئة التي أمامها فرصة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال.