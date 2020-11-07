شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع عدد مشتركي التليفون المحمول إلى 96 مليون مشترك مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 96.7 مليون مشترك في شهر مايو الماضي، مقابل 93.8 مليون مشترك في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.9 مليون مشترك.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مشتركي التليفون الثابت بلغ نحو 9.9 مليون مشترك في شهر مايو الماضي، مقابل 8.6 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.3 مليون مشترك.

وشهد شهر ابريل الماضي، ارتفاعا ملحوظا في عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول، حيث بلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 96.53 مليون مشترك في شهر ابريل الماضي، مقابل 93.68 مليون مشترك في ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت 2.85 مليون مشترك.

كما ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت، وبلغت نحو 9.53 مليون مشترك في ابريل الماضي، مقابل 8.36 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.17 مليون مشترك، أما بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت، فقد ارتفع إلى 41.06 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول في ابريل الماضي، مقابل 36.41 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 4.65 مليون مشترك، بينما بلغ عدد المشتركين عن طريق الـ"USB Modem" نحو 2.37 مليون مشترك في ابريل الماضي، مقابل 2.93 مليون مشترك في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 0.56 مليون مشترك.