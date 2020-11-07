اسرائيل ترسل اول شحنة من التمر الى الخليج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

اكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن أول شحنة من التمر “الإسرائيلي” قد تم إرسالها إلى الإمارات الأسبوع المنصرم، بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي والاحتلال الاسرائيلي.

و أفادت صحيفة “إسرائيل” بالعربية، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، إن أول شحنة من تمر نوعية المجهول، الذي يزرع في “إسرائيل”، التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم، وصلت الى الامارات.

ونشطت العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبو ظبي و”تل أبيب” بعد توقيع اتفاق سلام في منتصف سبتمبر الماضي بين الإمارات و. الاحتلال.