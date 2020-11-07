اسرائيل ترسل اول شحنة من التمر الى الخليج

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
اكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن أول شحنة من التمر “الإسرائيلي” قد تم إرسالها إلى الإمارات الأسبوع المنصرم، بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي والاحتلال الاسرائيلي.
و أفادت صحيفة “إسرائيل” بالعربية، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، إن أول شحنة من تمر نوعية المجهول، الذي يزرع في “إسرائيل”، التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم، وصلت الى الامارات.
ونشطت العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبو ظبي و”تل أبيب” بعد توقيع اتفاق سلام في منتصف سبتمبر الماضي بين الإمارات و. الاحتلال.
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