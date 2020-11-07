شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تخاطب رئيس الوزراء للتعرف على فرص الاستثمار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس علي عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن توجيه الجمعية خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمطالبته بعقد لقاءً مع المعنيين بملف زيارته الأخيرة إلى العراق، للتعرف على ما تم الاتفاق عليه في زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى بغداد ومتابعة تنفيذه، وكذلك التعرف على فرص الاستثمار والتصدير المتاحة نتيجة الزيارة، كما ستعقد الجمعية لقاءً يوم الأربعاء المقبل مع الوزير مفوض تجاري ببغداد لذات الأسباب، علاوة على كيفية زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق.

وثمن على عيسى، زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعراق، قائلاً : أي زيارة خارجية للمسئولين بغرض تقوية العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة، وفتح فرص لزيادة التبادل التجاري معها، أمر إيجابي، مشيراً إلى أن الملف الأمني كان العائق الوحيد أمام التبادل التجاري بين مصر والعراق، والذي شهد تحسن كبير خلال الفترة الماضية، وحال استمرار هذا التحسن مع تحديد كيفية نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقي عبر منطقة لوجستية في الأردن مثلا، ستشهد الثلاث دول طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق، سيفتح فرص ضخمة أمام المستثمرين لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بمشاركة شركات المقاولات بعملية إعادة البناء، ولكن مشاركة كذلك مصانع مواد البناء في تصدير منتجاتها، وكذلك العمالة المصرية، كما سيشهد التبادل التجاري أيضاً زيادة كبيرة خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد زار العراق خلال يوم 31 أكتوبر الماضي، وألقى كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتي ترأس الجانب العراقي فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.