كل ما تريد معرفته عن تسهيلات المجمعات الصناعية الجديدة بـ7 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دائما ما ينحاز الي الشباب في كافة الملفات، ومؤخرا وجه بضرورة التخفيف عن شباب المستثمرين الراغبين في حجز وحدات صناعية جديدة ضمن برنامج توفير 4 آلاف مصنع، فيما يلي أهم التيسيرات لحجز الواحدات الصناعية الجديدة
-شملت التيسيرات خفض مقدم الحجز إلي عشرة آلاف جنيه فقط، بدلا من 50 ألف جنيه.
- إعفاء المتقدمين من الرسوم والتكاليف المعيارية.
-خفض سعر كراسات الشروط إلي 300 جنيها فقط.
- تقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية.
وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات تشمل 1675 مصنع.
- مساعدة شباب المستثمرين في إعداد دراسة جدوى المشروعات.
- تسهيل استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات
- إتاحة نظام التخصيص سواء الإيجار بسعر 20 جنيها للمتر أو التمليك.
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- إتاحة الحصول على الوحدة بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
- تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
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