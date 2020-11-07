شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تسهيلات المجمعات الصناعية الجديدة بـ7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دائما ما ينحاز الي الشباب في كافة الملفات، ومؤخرا وجه بضرورة التخفيف عن شباب المستثمرين الراغبين في حجز وحدات صناعية جديدة ضمن برنامج توفير 4 آلاف مصنع، فيما يلي أهم التيسيرات لحجز الواحدات الصناعية الجديدة

-شملت التيسيرات خفض مقدم الحجز إلي عشرة آلاف جنيه فقط، بدلا من 50 ألف جنيه.

- إعفاء المتقدمين من الرسوم والتكاليف المعيارية.

-خفض سعر كراسات الشروط إلي 300 جنيها فقط.

- تقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لدعم جيل جديد من رجال الصناعة المصرية.

وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات تشمل 1675 مصنع.

- مساعدة شباب المستثمرين في إعداد دراسة جدوى المشروعات.

- تسهيل استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات

- إتاحة نظام التخصيص سواء الإيجار بسعر 20 جنيها للمتر أو التمليك.

.

- إتاحة الحصول على الوحدة بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

- تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .