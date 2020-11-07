شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة بنسبة 4.7% فى مطلع نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.05%، على التوالي، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة نمو 0.01%.
فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.6%، وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة انخفاض 0.5%.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 1152.78 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 609.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 304 مليار جنيه إلى 306 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.7 مليار جنيه إلى 193.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
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