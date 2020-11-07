شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشترك جديد فى خدمة "الإنترنت الأرضى" بسبب العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع أعداد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 8.29 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 8.13 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2020 بزيادة 152.9 ألف مشترك جديد، ومقابل 7 ملايين مشترك خلال الشهر ذاته من العام الماضي بزيادة 1.3 مليون مشترك جديد.

وساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، واتجاه معظم الشركات والجهات الحكومية للعمل من المنزل، في زيادة ملحوظة بأعداد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL، لتقترب من مليون مشترك جديد، حيث ارتفعت أعداد المشتركين من 7.34 مليون مشترك بنهاية شهر فبراير، قبل انتشار الجائحة في مصر، إلى 82.86 مليون مشترك بنهاية أغسطس بزيادة تبلغ 938 ألف مشترك جديد منذ ظهور الجائحة، فيما بلغت السعة الدولية للإنترنت 2.6 تريليون نبضة/ثانية.

وكانت أعداد المشتركين في التليفونات الثابتة قد بلغت 10.1 مليون مشترك بنهاية شهر أغسطس الماضي، من إجمالي 25.2 مليون اشتراك إجمالي سعة السنترالات، لتبلغ نسبة الخطوط الشغالة إلى السعة المتاحة 39.86%، وبذلك يرتفع عدد المشتركين الجدد بالتليفون الثابت إلى 1.3 مليون مشترك جديد خلال 8 شهور.

ووزعت اشتراكات التليفونات الثابتة بين 7.7 مليون مشترك في الحضر، و2.4 مليون مشترك في الريف، أما بحسب نوعية المشتركين، قسمت بين 8.7 مليون مشترك منزلي، و259.1 ألف مشترك حكومي، و1.1 مليون مشترك تجاري، فيما بلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.738%، وارتفعت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت في الحضر 15.33%، فيما بلغت نسبة الكثافة التليفونية في الريف 3.14%، وينتظر 277.1 ألف الاشتراك في التليفونات الثابتة.

أما بالنسبة للسنترالات، بلغ إجمالي أعداد السنترالات 1511 سنترال جميعها سنترالات مفتوحة، موزعة بين 1052 سنترال بالقرى جميعها سنترالات مفتوحة، وبلغت كثافة تليفون الأسرة بالريف 12.47%.

وبالنسبة لأعداد مشتركي المحمول فى مصر، قد عاودت الزيادة خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 96.2 مليون مشترك، مقابل 95.6 مليون مشترك فى شهر يوليو عام 2020، بإجمالي زيادة 641.6 ألف مشترك جديد خلال 30 يوم.

وساد شبه استقرار في أعداد مشتركي المحمول في مصر بداية من العام الجاري، حيث تخطت الأعداد حاجز 96 مليون مشترك، ولم تنخفض أدنى هذا الرقم سوى خلال شهر يوليو.