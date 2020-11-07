شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يتعرض لضغوط بعد تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الجمعة في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن منصة التغريداة الشهيرة.



وصرح "ترامب" المنتهية ولايته في تغريدة بأن موقع "تويتر" خرج عن السيطرة، وذلك في أعقاب القيود التي حددتها المنصة وتحديدها لبعض التغريدات التي نشرها "ترامب" بأنها مضللة.



وكان "ترامب" قد صرح بأن الانتخابات الأمريكية تشوبها شوائب مشيرا إلى سرقتها من جان الحزب الديمقراطي من أجل نصرة مرشحهم "جو بايدن".



وردت "تويتر" على هذه التصريحات بأنها ليست متحيزة ضد أي من المرشحين للانتخابات الأمريكية، لكنها رأت ضرورة تحذير المستخدمين والمتابعين لـ"ترامب" بشأن بعض التصريحات التي قد تكون مضللة.



كانت "تويتر" و"فيسبوك" قد وقعتا تحت مرمى النيران عام 2016 بعد اتهامات طالتهما بالسماح للمحتى المضلل والأخبار الكاذبة في الترويج لمرشح بعينه دون الآخر الأمر الذي اعتبر تأثيرا في الانتخابات والنتائج.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 43.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 44.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 42.8 دولار.