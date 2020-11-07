شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يتراجع تزامناً مع الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الجمعة بالتزامن مع سير الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وأعلنت "فيسبوك" تكثيف الإجراءات على منصاتها من اجل تقليل المنشورات الزائفة والسيطرة على المحتوى المضلل.



كانت "فيسبوك" و"تويتر" قد وقعتا تحت مرمى النيران عام 2016 بعد اتهامات طالتهما بالسماح للمحتى المضلل والأخبار الكاذبة في الترويج لمرشح بعينه دون الآخر الأمر الذي اعتبر تأثيرا في الانتخابات والنتائج.



وعلى أثر ذلك، شددت الشركة من مراقبتها لأي محتوى منشور خاصة في الولايات المتحدة كما وسمت بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بالكاذبة.



هذا، ولم يتم الحسم بعد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، لكن نتائج الفرز الأولية تشير إلى فوز الأخير بالرئاسة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 293.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 294.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 288.1 دولار.