شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها وتحقق أكبر مكاسب أسبوعية في 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط عدم يقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، لكنها قلصت خسائرها في وقت لاحق لتحققق مكاسب أسبوعية هي الأكبر في سبعة أشهر.



ولم يتم الحسم بعد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، لكن نتائج الفرز الأولية تشير إلى فوز الأخير بالرئاسة.



وأضاف الاقتصاد الأكبر في العالم 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.9% في الشهر الماضي من 7.9% في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.7%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.65 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.14 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.6 دولار وأقل سعر عند 37.06 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.6% أو ما يعادل 1.48 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 39.45 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وسجلت أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 28323 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 28431 نقطة وأقل مستوى عند 28189 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 11895 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 9%، وبلغ أعلى مستوى عند 11920 نقطة وأقل مستوى عند 11737 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3509 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3%، وبلغ اعلى مستوى عند 3521 نقطة وأقل مستوى عند 3484 نقطة.