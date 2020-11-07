شكرا لقرائتكم خبر عن "رابطة مصنعى السيارات " مصنع الإطارات سيوفر واردات بـ556 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن خالد سعد ، أمين رابطة مصنعي السيارات ، مشروع الشراكة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجهات الحكومية ، لإنشاء مصنع إطارات المركبات بمختلف أنواعها، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح ، للمساهمة فى تعظيم التصنيع المحلى وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة .

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وقال سعد ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يولى اهتمام خاص بالصناعة بصفة عامة وتوطين الصناعات المستقبليية بصفة خاصة ، لافتا الى أن هذا المصنع سيوفر استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا ، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولارأمريكى .