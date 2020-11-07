شكرا لقرائتكم خبر عن "رابطة مصنعى السيارات " مصنع الإطارات سيوفر واردات بـ556 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن خالد سعد ، أمين رابطة مصنعي السيارات ، مشروع الشراكة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجهات الحكومية ، لإنشاء مصنع إطارات المركبات بمختلف أنواعها، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح ، للمساهمة فى تعظيم التصنيع المحلى وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة .
وقال سعد ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يولى اهتمام خاص بالصناعة بصفة عامة وتوطين الصناعات المستقبليية بصفة خاصة ، لافتا الى أن هذا المصنع سيوفر استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا ، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولارأمريكى .
كانت هذه تفاصيل خبر "رابطة مصنعى السيارات " مصنع الإطارات سيوفر واردات بـ556 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.