شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض رغم ارتفاع الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً بيانات الواردات الصينية.



وتلقت الذرة دعما خلال وقت سابق بجلسة اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لصدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة مستويات العرض والطلب والصادرات الأمريكية من السلع الزراعية.

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وكشف تقرير ملحق صدر عن وزارة الزراعة الأمريكية في الآونة الأخيرة بأن واردات الصين من الذرة عن موسم التسويق 2020/2021 بلغت 22 مليون طن من الولايات المتحدة وهو ما زاد عن التوقعات الرسمية التي أطلقتها الوزارة باستيراد بكين سبعة ملايين طن فقط.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4.06 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.12 دولار وأقل سعر عند 4.05 دولار.