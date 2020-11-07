شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.5% هي الأكبر منذ أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.



وأظهرت بيانات إعلان وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول، وتراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.9% في الشهر الماضي من 7.9% في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.7%.

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على الأرجح، ربما يتم الإعلان في الساعات المقبلة عن الفائز في الانتخابات الرئاسية بأمريكا وسط توقعات بفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على حساب منافسه الجمهوري "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9% أو ما يعادل 47.1 سنتاً وأغلق المعدن النفيس عند 25.662 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.5% هي الأكبر منذ السابع من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.975 دولار وأقل سعر عند 25.010 دولار.