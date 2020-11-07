شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع ضعف الدولار وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية تجاوزت توقعات المحللين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 10.2% في الشهر الماضي في حين توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 10.5%، وتراجع أيضا متوسط دخل الأفراد في اليابان بنسبة 0.9% دون توقعات بتراجع نسبته 1.1%.

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من ناحية أخرى، لم يتم الإعلان بعد عن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن التوقعات والنتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على حساب منافسه الجمهوري "دونالد ترامب".



ولا تزال الأسواق العالمية تعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا خاصة مع تعرض دول أوروبية لموجة ثانية اضطرتها لإعادة فرض قيود الإغلاق لاحتواء المرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 103.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 103.7 وأقل سعر عند 103.1.