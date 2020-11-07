شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر.



وأظهرت بيانات إعلان وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول، وتراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.9% في الشهر الماضي من 7.9% في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.7%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% مغلقا عند 1951.7 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 3.8% هذ الأكبر في ثلاثة أشهر، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1961.8 دولار وأقل سعر عند 1937.2 دولار.