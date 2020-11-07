شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض تحسباً لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن كثب للإعلان عن الفائز في لانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.



وانطلقت الثلاثاء الماضي فاعليات الانتخابات الرئاسية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، لكن نتائج الفرز الأولية تشير إلى فوز الأخير بالرئاسة.



أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول.

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وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6.9% في الشهر الماضي من 7.9% في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.7%.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وأكد على تعافي الاقتصاد لكنه لم يصل بعد لمستويات ما قبل الجائحة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.