شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يتوقع انخفاض أسعار الغاز قريباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار الغاز بالنسبة للقطاع الصناعى ، بهدف دعم القطاع وتوفير المناخ الملائم بالنسبة للمنتجات المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ، مشيرا الى أنه خلال الفترة الماضية قامت الحكومة بمراجعة أسعار الكهرباء لدعم الصناعات وتوفير فرص العمل وجذب المستثمرين.
وقال رسلان ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، بلا شك أن الطاقة تمثل جزء كبير من التكلفة ، وفى الفترة الماضية ضخت الدولة المصرية الكبيرة أموال ضخمة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى ، حتى تستطيع الوصول الى هذه الإكتشافات العملاقة فى وقت قياسى ، مشددا على أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص لمواجهة تداعيات جائحة تأثير كورونا .
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