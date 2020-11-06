شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط بنحو 4% و"برنت" أدنى 40 دولاراً مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل القلق المتزايد حيال أزمة فيروس كورونا وإضرارها بالطلب العالمي، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت عدة دول فرض قيود إغلاق شامل مرة أخرى لا سيما في أوروبا الأمر الذي يضر بدوره بالطلب على السلع، ومن بينها الخام.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.

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هذا، ولم يتم الإعلان بعد عن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن التوقعات والنتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على حساب منافسه الجمهوري "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.6 دولار وأقل سعر عند 37.06 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.2% إلى 39.6 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.