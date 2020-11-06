شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي عقب صدور بيانات التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو هامشي في أعقاب صدور بيانات التوظيف الإيجابية بسوق العمل الكندي فضلا عن ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الكندية أن الاقتصاد أضاف 83.6 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 59 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في كندا إلى 8.9% على غير المتوقع باستقرار المؤشر دون تغيير عند 9% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول.



هذا، ولم يتم الإفصاح بعد عن الفائز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وإن كانت النتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على حساب منافسه الجمهوري "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 0.7672، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7682 في حين سجل أقل سعر عند 0.7635.