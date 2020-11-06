شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية رغم تقرير الوظائف الإيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات إيجابية في تقرير الوظائف الشهري، لكن عدم اليقين هو الكلمة السائدة في الأسواق بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ولم يتم الإعلان بعد عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سواء المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" أو منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وأكدت حملتا "ترامب" و"بايدن" أن كل واحد منهما هو الفائز، لكنهما في انتظار الإعلان الرسمي، فيما تشير النتائج الأولية إلى فوز "بايدن".

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 638 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 595 ألف وظيفة بعد إضافة 672 ألفا في سبتمبر/أيلول.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6.9% في الشهر الماضي من 7.9% في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.7%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 28344 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 11833 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3503 نقاط.